 Ekici: Daha iyi oynamam gerek – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Ekici: Daha iyi oynamam gerek

    Ekici: Daha iyi oynamam gerek
    Oynadığı futbolla zaman zaman eleştirilerin odağı haline gelen Mehmet Ekici, daha iyi olmak zorunda olduğunu söyledi. Ekici, sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini şu an için düşünmediğini belirterek, "Önceliğim takımımı üst sıralara çıkartmak. Hocamız sürekli olarak daha agresif bir oynamamızı istiyor. Bunu başarırsak galibiyetler art arda gelir" diye konuştu.

    DİKKATLİ OL MEHMET
    Fırtına'nın Akhisar maçı öncesi ligde 3 sarı kartı bulunan Mehmet Ekici, kart sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Ersun Yanal, gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisinin de önemine değinerek Ekici'yi dikkatli olması konusunda uyardı.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:36
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