Ekici: Daha iyi oynamam gerek
DİKKATLİ OL MEHMET
Fırtına'nın Akhisar maçı öncesi ligde 3 sarı kartı bulunan Mehmet Ekici, kart sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Ersun Yanal, gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisinin de önemine değinerek Ekici'yi dikkatli olması konusunda uyardı.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:36
- Josue: Şansı iyi kullandım
Toplam 1
Yorum
AhmetGS takıma alışamamış hala. sahada yoktu. önceki maçlarda oynadığı dakikalarda da aynı.
- En çok koşan Ciğerci
Toplam 1
Yorum
Aslan IYI NIYETE IYI YETISTIRILMIS ANCAK BUGÜN DEFANS ÖNÜNDE SELCUK HIC YOKTU TOLGADA TEK BASINA COK CARESIZ KALDI.MUSLERA IYI OLMASAYDI YENILIRDIK
- Napoli’den 13 maç 47 gol
Toplam 8
Yorum
BJK'Lİ Adamlar bir kaç saat önce sahalarında 3-1 kaybettiler sen BJK'de 5-0 kaybedecek diyorsun. Kardeş Beşiktaş olsun Fenerbahçe olsun Galatasaray olsun hepsi böyle büyük maçları sever ve beklerler.
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