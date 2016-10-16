Avni Aker'de kalecilerin gecesi

Avni Aker Stadı'nda oynanan mücadelede kaleciler kalesinde adeta devleşti. Trabzonspor'un ikinci yarının başlarında yaptığı etkili hücumlara eski kalecisi Fatih Öztürk yaptığı güzel kurtarışlarla izin vermedi. Akhisar Belediyespor'un bir atağında ise Onur Kıvrak yüzde 100'lük bir pozisyonun gol olmasını engelledi.



İki tarafında açık oyun oynamasına karşın kalecilerin etkili performansı skoru belirledi. Mücadele başladığı gibi 0-0 berabere tamamlandı. Bu sonuçla puanını 7'e yükselten Trabzonspor 12. sırada kaldı. Akhisar Belediyespor ise puanını 6'ya yükseltip 13. sıraya yükseldi.

TRABZON ETKİLİ GELDİ

42. dakikada Trabzonspor, seri paslarla rakip kaleye etkili geldi. Matus Bero'nun pasında topla buluşan Aytaç Kara, pasını yerden ceza sahası içerisinde sağ çaprazda bulunan Okay Yokuşlu'ya verdi. Okay'ın gelişine çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

İKİNCİ YARI FIRTINA İLE BAŞLADI - FATİH KALESİNDE DEVLEŞTİ

49. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Castillo'nun taşıdığı topu Suk, kale alanı önünde Bero'ya bıraktı. Bero'nun şutunda Fatih'ten seken topa Mehmet sol çaprazdan sert vurdu, Fatih Öztürk bir kez daha topu çıkarmayı başardı.

50. dakikada Trabzonspor atağında ceza alanı dışında topu alan Okay nefis bir aşırtma vuruş yaptı, önde yakalanan Fatih ağlara doğru giden topu son anda müthiş bir hamleyle kornere çeldi.

51. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Suk'un dizinden seken topa kale önünde Mustafa Akbaş vurdu, Fatih'in müdahalesine rağmen ağlara doğru giden topu Rodallega son anda çizgiden çıkardı.



56. dakikada Trabzonspor bu kez Mehmet Ekici'yle gole yaklaştı. Orta alanda aldığı topu hızla ceza alanına kadar taşıyan Mehmet Ekici, sağ çaprazdan sert bir şut çıkardı. Kaleci Fatih, bu şutu ayağıyla kurtarmayı başardı.

59. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Castillo çapraz pozisyondan vurdu, Fatih Öztürk bu topu da ayağıyla çıkardı.

BU SEFER N'DOYE GOLE YAKLAŞTI

Mücadelenin 75. dakikasında hızlı gelişen Trabzonspor atağında Fabian Castillo'nun pası ile sağ çaprazda topla buluşan Dame N'Doye, ceza sahası içerisine girmeden yerden şutunu çekti. Ancak kaleci Fatih Öztürk, bu şutu da kornere çelmeyi başardı.

AYTAÇ KIZARDI

79. dakikada Trabzonspor yarı alanının ortalarında yerdeki rakibi Mervan Çelik'in ayağına basan Aytaç Kara, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

ONUR'DAN KRİTİK KURTARIŞ

Maçın 80.dakikasında Ömer Bayram'ın yaptığı ortayı savunma uzaklaştırmak isterken, top Landry N'Guemo'ya geldi. N'Guemo yerden pasını altpasın hemen dışında bomboş pozisyonda bulunan Mervan Çelik'e verdi. Mervan Çelik'in çektiği şutu Onur Kıvrak zorda olsa kurtardı ve topun sahibi oldu.

TARAFTAR DESTEĞİ

Geçen sezon Fenerbahçe ile ligin 30. haftasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle aldığı 4 maç kendi sahasında seyircisiz oynama, 1 maç da tribün cezasını tamamlayan Trabzonspor, tam anlamıyla taraftar desteğine kavuştu.

Atiker Konyaspor maçında son olarak tribün cezasını tamamlayan bordo-mavili takım, Akhisar Belediyespor karşısında 10 bini aşkın taraftar desteğini arkasında buldu.

Trabzonspor taraftarları maç öncesi de takımlarını protokol tribünü önünde karşılayarak coşkuyla destek verdiler.

YANAL, TRİBÜNDEN İZLEDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden izledi.

Ligin 5. haftasında Atiker Konyaspor ile Hüseyin Avni Aker Stadı'nı oynanan karşılaşmada hakem Serkan Çınar tarafından tribünlere gönderilen ve 2 maç ceza alan Yanal, Kardemir Karabükspor maçının ardından bu karşılaşmada da yedek kulübesinde yer alamadı.



AVNİ AKER'DE 61 ENGELLİ TARAFTAR

Trabzonspor Kulübünün yaptığı organizasyon kapsamında Türkiye'nin birçok ilinden Trabzon'a gelen toplam 61 engelli taraftar da karşılaşmayı izledi.

Karşılaşma öncesi bordo-mavili kulübün, bir otelde kahvaltı verdiği engelli taraftarlar, akşam saatlerinde Hüseyin Avni Aker Stadı'na gelen gelerek kendilerine ayrılan bölümden karşılaşmayı izleyip bordo-mavili takıma destek verdi.

AKHİSAR BELEDİYESPOR'DA 5 ESKİ TRABZONSPORLU

Akhisar Belediyespor'un 18 kişilik maç kadrosunda 5 eski Trabzonsporlu futbolcu yer aldı.

Kaleci Fatih Öztürk, Özer Hurmacı, Caner Osmanpaşa ve Kadir Keleş ilk 11'de forma giyerken Soner Aydoğdu yedek soyundu.



KAFKAS'IN 300. MAÇI

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Trabzonspor maçıyla, kulüp takımlarındaki 300. resmi maçına çıktı.

Futbolculuk hayatının büyük bir bölümünü Trabzonspor'da geçiren Kafkas, 1995-1996 sezonunun 16. haftasındaki Karşıyaka maçında bordo-mavili takımın ligdeki bininci golü atan isim olmuştu.

Trabzonspor taraftarları Tolunay Kafkas'a maç öncesi alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu. Zeki Yavru, Mustafa Akbaş ve Onur Recep Kıvrak da maç öncesi Kafkas'a başarılar diledi.

SAHA ZEMİNİ HAZIR HALE GETİRİLDİ

Avni Aker Stadı'nın zemini konusunda büyük sıkıntı yaşayan bordo-mavililer, milli maç arasında saha zemininde de iyileştirme yaptı.

Saha zemininde kapsül tedavisi, çim ekimi, kum serme ve zeminin sararmasını önleme çalışmaları yapılarak zemin hazır hale getirilirken Akhisar Belediyespor maçı, önceki maçlara göre daha iyi bir zeminde oynandı.