 Asla pes etmeyeceğiz – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Asla pes etmeyeceğiz

    Asla pes etmeyeceğiz
    Teknik direktör Ersun Yanal, Akhisar maçından mutlak galibiyet beklediğini söyledi. Oyuncularını "Pes etmeyen bir takım istiyorum" diye uyaran 'un hocası, "Konya maçında olduğu gibi baskın ve sonuca ulaşmak için yüreğini ortaya koyan bir kimlikte olmanızı istiyorum. Eğer sahada savaşırsanız galibiyet gelir. Mücadeleci, savaşan bir takım görmek istiyorum" ifadesini kullandı.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:38
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