Zemin artık hazır

Bordo-mavililer, milli maç arasında bozuk olan Avni Aker'in zemininde iyileştirme yaptı. Saha zemininde kapsül tedavisi, çim ekimi, kum serme ve sararmayı önleme çalışmaları yapıldı. Yarınki Akhisar Bld karşılaşması çok daha iyi bir zeminde oynanacak.