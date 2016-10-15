 Zemin artık hazır – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Zemin artık hazır

    Zemin artık hazır
    Bordo-mavililer, milli maç arasında bozuk olan Avni Aker'in zemininde iyileştirme yaptı. Saha zemininde kapsül tedavisi, çim ekimi, kum serme ve sararmayı önleme çalışmaları yapıldı. Yarınki Akhisar Bld karşılaşması çok daha iyi bir zeminde oynanacak.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:03
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