 Trabzon’u istiyorum – Fotomaç – 15 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Trabzon’u istiyorum

    Trabzon’u istiyorum

    29 yaşındaki stoper Serdar Taşçı: beni transfer etmek isterse hemen kabul ederim.

    'un ara transfer döneminde yeniden gündemine gelen ve ismini ilk olarak FOTOMAÇ'ın duyurduğu Serdar Taşçı, bir radyo programında, "Şu an için 'den bana gelen resmi bir teklif yok. Ama gelirse neden olmasın. Trabzonspor'da oynamak istedim" ifadelerini kullandı. Trabzonspor yönetiminin oyuncunun maliyetiyle ilgili yaptığı araştırmalara devam ettiği, finansal fair play kriterlerini zorlamayacak şekilde bu transferi gerçekleştirmeye çalışacağı ifade edildi. Spartak Moskova'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki Serdar Taşçı, stoper mevkiinde oynuyor. Ailesi Trabzonsporlu olan Serdar, sezon başı da gündeme gelmişti.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzon’u istiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.