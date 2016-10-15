 "Trabzonspor Trabzon'dan uzaklaştırılıyor" – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    " Trabzon'dan uzaklaştırılıyor"

    "Trabzonspor Trabzon'dan uzaklaştırılıyor"

    Adamları Derneği Başkanı Fatih Tekke, Trabzonspor'un Trabzon'dan uzaklaştırıldığını belirterek, "Trabzon’dan Trabzonspor'u ve futbolu kimsenin çıkarmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

    Zorlu Grand Otel'de düzenlenen ve derneğin yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan bordo mavili kulübün eski kaptanlarından Fatih Tekke, Adamları Derneği'nin 6-7 ay önce Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda kurulduğunu söyledi.

    Trabzonspor'un, Trabzon ve yöre futbolunun gelişimine katkı sağlayacak, asla geri adım atmayacak cesur adamların bir araya gelerek Trabzonspor Futbol Adamları Derneği'ni oluşturduğuna dikkat çeken Tekke, "Trabzonspor ve Trabzon futbolu adına özellikle son 10-15 yılda yapılmış hatalar var. Bunları engellemek ve bir duruş sergilemek istiyoruz. Özellikle son dönemlerde Trabzonspor'u Trabzon'dan uzaklaştırma anlayışı bizi rahatsız ediyor. Bunu Trabzon'a yapılmış büyük bir saygısızlık olarak görüyorum" diye konuştu.

    "BU YÜRÜYÜŞ BAŞLANGIÇ"

    Trabzonspor'un var olan değerlerini kullanmadığını ifade eden Tekke şunları söyledi:

    "Trabzon, futbol tarihinde çok önemli yere sahip. En yetenekli futbol adamları, teknik adamlar, futbolcular, ağabeyler, düşünürler Trabzon'dan çıkmıştır, çıkmaya da devam edecektir. Trabzonspor var olan değerlerini kullanmıyor. Trabzon'dan Trabzonspor'u ve futbolu kimsenin çıkarmasına müsaade etmemek için çalışacağız. Bu gidişat devam ederse Trabzonspor'un ve Trabzon futbolunun geleceğiyle ilgili olumlu düşüncelerim yok. Bunu engellemekte bizlere düşüyor. Trabzonspor, başta bizlere ve herkese bir şeyler vermiştir. Bunun bir borcu vardır, olmalıdır. Derneğimiz Trabzonspor'un menfaatleri dışına çıkmayacak. Trabzonspor futbol adamlarının bir araya gelmesi için bu bir yürüyüştür, başlangıçtır. 5-10 yıl sonra bu yürüyüşün ne kadar yol aldığını hep birlikte göreceğiz."

    "TEHLİKELİ VİRAJDAYIZ"

    Fatih Tekke, 'nda oynanacak olan Trabzonspor- maçı öncesi taraftarlara da çağrıda bulunarak, "Rakibe olumsuz, bize ise olumlu etki yapacak bir duruşta olmamız gerekiyor. Çok tehlikeli bir virajdayız. Şu kadroyu ve performansı gördüğümüzde fikstür bizi biraz endişeye sevk ediyor. Yarınki maçta Trabzonspor'un yanında olmamız gerekiyor. Hepimiz maça gitmeliyiz ve takımımıza destek olmalıyız" diyerek açıklamalarını noktaladı.

    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:54
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