 Sol bekte yoğun rekabet – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Sol bekte yoğun rekabet

    Sol bekte yoğun rekabet
    Sol bekte yaşanan rekabet teknik direktör Ersun Yanal'ı karar vermede zorluyor. Yanal'ın, son iki maçta forma şansı tanıdığı Mustafa Akbaş ile ilk 3 haftada sahaya 11'de çıkan Güray Vural arasında tercih yapmakta zorlandığı kaydedildi. Geride kalan 6 haftada sadece 1 maça 11'de başlayan İbanez de forma için mücadele ederken, Yanal'ın maç günü karar vermesi bekleniyor.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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