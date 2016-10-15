Sol bekte yoğun rekabet

Sol bekte yaşanan rekabet teknik direktör Ersun Yanal'ı karar vermede zorluyor. Yanal'ın, son iki maçta forma şansı tanıdığı Mustafa Akbaş ile ilk 3 haftada sahaya 11'de çıkan Güray Vural arasında tercih yapmakta zorlandığı kaydedildi. Geride kalan 6 haftada sadece 1 maça 11'de başlayan İbanez de forma için mücadele ederken, Yanal'ın maç günü karar vermesi bekleniyor.