 Sheidaev’in yükselişi – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Sheidaev’in yükselişi

    Sheidaev’in yükselişi
    Ligin ilk 6 haftasında gol sorunu yaşayan 'da Ramil Sheidaev'in performansı, her geçen gün artıyor. Forvette Suk ve Muhammet Demir gibi oyuncuların fazla süre aldığı bordo-mavili takımda, forvetlerin ilk 6 haftada gol atamaması Yanal'ı da arayışa itiyor. Sezon başında 4 yıllık anlaşma sağlanan 21 yaşındaki Sheidaev'in antrenmanlarda her geçen gün performansı yükseliyor. Son olarak Azerbaycan'ın Çek Cumhuriyeti ile oynadığı karşılaşmada 90 dakika görev yapan Sheidaev'in kadroya girmesi bekleniyor.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:02
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