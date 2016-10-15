‘Para ile satılıyor’ yalanı

Akyazı Stadı için üniversite ve lise öğrencilerine sponsorlu kombine verileceğini açıklanmıştı. Ancak bu kombinelerin para ile satıldığı iddia edildi. Resmi siteden, "Kombineleri kulüp dağıtacaktır. Bir başkasına devri mümkün olmayan bu kombinelerdeki amacımız öğrenci ve sporcu gençlerimizi yeni stadımızın atmosferiyle tanıştırmaktır. Bu iddialar yalandır" denildi.