 Onazi’ye özel görev – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Onazi’ye özel görev

    Onazi’ye özel görev
    Teknik direktör Ersun Yanal, antrenmanda özel bir görüşme yaptığı Onazi'ye, ekstra sorumluluklar verdi. Son iki haftada yedek kulübesinde oturan Onazi, Akhisar maçının kilit isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Dünya Kupası elemelerinde başarılı performans ortaya koyan Onazi'yi orta sahada kilit adam olarak görevlendirmeyi amaçlayan Yanal, Nijeryalı oyuncunun yanında ise Aytaç-Okay ikilisinden birini oynatacak. Tecrübeli hocanın, birçok bölgede oynatacağı isimleri henüz netleştirmediği dile getiriliyor.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:29
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