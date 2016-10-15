 Mandıralı: Destek vermeliyiz – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Mandıralı: Destek vermeliyiz

    Mandıralı: Destek vermeliyiz
    Bordo-mavililerin eski futbolcularından ve teknik direktörlerinden Hami Mandıralı, camianın kenetlenmesi halinde başarının geleceğini söyledi. Mandıralı, "Hepimizin isteği 'un yeniden düzelmesi ve çıkışa geçmesidir. Hep beraber el ele verip destek olmalıyız" ifadelerini kullandı.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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