 Haydi Avni Aker’e – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Haydi Avni Aker’e

    Haydi Avni Aker’e

    Taraftar Dernekleri Başkanı Söğüt, “Kuzey kale arkasında yerimizi alacağız. Herkes sürecin bir parçası olarak sonuna kadar destek vermeli. Artık varoluş mücadelesi başladı” dedi.

    Süper Lig'de yarın Akhisar'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da taraftarlar zorlu maç öncesi çağrıda bulundu. Taraftarlar Birliği Başkanı Adem Söğüt, şu açıklamayı yaptı: "Büyük sevinç ve üzüntüleri yaşadığımız Avni Aker'e veda edeceğiz. Akhisar karşılaşmasında kuzey kale arkasında yerimizi alacağız. Takımımızın en büyük gücünün taraftar olduğunu göstereceğiz. Ama sadece bizler yetmez, yetmeyecek de.

    İnanıyoru z ki bu maç yeni başarılar için bir başlangıç olacaktır. Herkes sürecin bir parçası olarak sonuna kadar destek vermeli. Artık bir varoluş, tekrar özlemini duyduğumuz o günlere dönüş mücadelesi başlamıştır. Bizler taraftar grupları olarak üzerimize düşeni yapacağız. Futbolcular da sahada arma için savaşmalı."
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:32
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