 Haftada 60 maç izliyor – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Haftada 60 maç izliyor

    Haftada 60 maç izliyor
    Devre arasında takviye yapacak olan 'un scout ekibinin, haftada yaklaşık 60 maç izlediği kaydedildi. Birçok ülkedeki takımların maçlarını takip eden scout ekibinin, özellikle Güney Amerika, Norveç, Hollanda ve Fransa'da kamp kurduğu öğrenildi. Yönetimin devre arası transferinde elini çabuk tutacağı belirtildi.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:00
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