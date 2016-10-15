 ‘Gol’ sorunu yarın bitecek – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    ‘Gol’ sorunu yarın bitecek

    ‘Gol’ sorunu yarın bitecek

    Teknik direktör Ersun Yanal, forvetlerle yakından ilgilenip Akhisar maçına özel olarak hazırlık yapıyor.

    Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın Akhisar Bld ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren 'da teknik direktör Ersun Yanal'ın hücum oyuncularıyla yakından ilgilendiği öğrenildi. Ligde geride kalan ilk 6 haftada yalnızca 3 gol kaydedebilen bordo-mavililerde tecrübeli hocanın hücum zenginliğini artırmak için arayışta olduğu, gol sorununu çözmek adına ileri hattı kalabalık tutmayı planladığı belirtildi. Yanal'ın Akhisar Bld karşısında N'doye gibi isimlere de şans verebileceği bildirildi
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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