 Cumhurbaşkanı Trabzon’da – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Cumhurbaşkanı Trabzon’da

    Cumhurbaşkanı Trabzon’da

    Bordo-mavili taraftarların da yer aldığı on binlerce kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşıladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Trabzon'da onbinlerce kişinin büyük coşkusuyla karşılandı. Memleketi Rize'ye gitmek için Trabzon Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aralarında bordo-mavili taraftarların da bulunduğu onbinler, büyük sevgi gösterilerinde bulundu. "Darbeye geçit vermeyen Başkomutan Trabzon'a hoşgeldin" pankartının asıldığı karşılamada vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Sizler 15 Temmuz'daki o ruhun bugün yeni bir dirilişisiniz. Biz sadece Allah'ın huzurunda, rükuda eğiliriz. Bunun dışında bize eğilmek yakışmaz. Kula kul olmadık. Parlamento idamı çıkarırsa bana düşen bunu onamaktır" ifadelerini kullandı.

    'TAKIM İYİ GİTMİYOR'
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı havalimanında karşılayan onbinlerce Trabzonlu vatandaş, Erdoğan'dan atkısı takmasını istedi. Halkın ısrarları üzerine Trabzonspor ile ilgili kısa bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atkı tak" sesleri üzerine "Takalım takalım ama takım hiç iyi gitmiyor" dedi.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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