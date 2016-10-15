 Castillo hırs yaptı – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Castillo hırs yaptı

    Castillo hırs yaptı
    Bekleneni veremeyince yedek kulübesine çekilen Fabian Castillo, formasını geri almak için tempo yükseltti. Son idmanlarda oldukça hırslı görünen Kolombiyalı oyuncu, Akhisar Bld maçı öncesi ilk 11'i zorluyor. Castillo, Süper Lig'de 5 maçta toplam 359 dakika süre alırken, skora katkı yapamadı.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:08
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