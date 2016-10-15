 Bu kez rakipler – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Bu kez rakipler

    Bu kez rakipler
    Fırtına'da iki isim eski takımı Akhisar'a rakip olacak. Akhisar'da sergiledikleri performansla Milli Takım'a kadar yükselme başarısını gösterdikten sonra 'a transfer olan Güray Vural ve Uğur Demirok, bu kez Akhisar'a karşı mücadele edecek.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:01
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