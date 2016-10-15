Akhisar'la 9. randevuda

Trabzonspor ile Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapacakları maçla 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 8 maçta bordo-mavililer, sadece 2 galibiyet aldı. Akhisar Belediyespor, 4 kez galip gelerek rakibine oranla daha başarılı sonuçlar alırken 2 maç da beraberlikle tamamlandı.

Akhisar Belediyespor'un Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2012-2013 sezonunda Trabzonspor, rakibini sahasında 3-1 yenerken, deplasmanda 1-0 mağlup oldu. 2013-2014 sezonunda Akhisar Belediyespor, sahasında 3-0, deplasmanda da 4-2 galip gelerek rakibine üstünlük sağladı.

2014-2015 sezonunda Manisa'da oynanan ilk maç 1-1 sonuçlanırken, bordo-mavililer sahasında 2-0 kazandı. Geçen sezon ligin ilk yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle biterken Akhisar Belediyespor, sahasında 2-1 galip geldi.

Söz konusu karşılaşmalarda Akhisar Belediyespor 14, Trabzonspor 11 gol kaydetti.

Hüseyin Avni Aker'de tek yenilgi

Trabzonspor, Akhisar Belediyespor ile sahasında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet elde etti. 1 maç beraberlikle, 1 maç da Ege temsilcisinin üstünlüğü ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.