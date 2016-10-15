 Akhisar'la 9. randevuda – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Akhisar'la 9. randevuda

    Akhisar'la 9. randevuda

    Bordo-mavililer, rakibi karşısında 8 maçın sadece 2'sini kazanabildi.

    ile , Toto Süper Lig'de yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapacakları maçla 9. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında geride kalan 8 maçta bordo-mavililer, sadece 2 galibiyet aldı. Akhisar Belediyespor, 4 kez galip gelerek rakibine oranla daha başarılı sonuçlar alırken 2 maç da beraberlikle tamamlandı.

    Akhisar Belediyespor'un Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2012-2013 sezonunda Trabzonspor, rakibini sahasında 3-1 yenerken, deplasmanda 1-0 mağlup oldu. 2013-2014 sezonunda Akhisar Belediyespor, sahasında 3-0, deplasmanda da 4-2 galip gelerek rakibine üstünlük sağladı.

    2014-2015 sezonunda Manisa'da oynanan ilk maç 1-1 sonuçlanırken, bordo-mavililer sahasında 2-0 kazandı. Geçen sezon ligin ilk yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle biterken Akhisar Belediyespor, sahasında 2-1 galip geldi.

    Söz konusu karşılaşmalarda Akhisar Belediyespor 14, Trabzonspor 11 gol kaydetti.

    Hüseyin Avni Aker'de tek yenilgi

    Trabzonspor, Akhisar Belediyespor ile sahasında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet elde etti. 1 maç beraberlikle, 1 maç da Ege temsilcisinin üstünlüğü ile tamamlandı.

    Bordo-mavililer, bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:53
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