Akhisar'la 9. randevuda
Bordo-mavililer, rakibi karşısında 8 maçın sadece 2'sini kazanabildi.
Trabzonspor ile Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapacakları maçla 9. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 8 maçta bordo-mavililer, sadece 2 galibiyet aldı. Akhisar Belediyespor, 4 kez galip gelerek rakibine oranla daha başarılı sonuçlar alırken 2 maç da beraberlikle tamamlandı.
Akhisar Belediyespor'un Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2012-2013 sezonunda Trabzonspor, rakibini sahasında 3-1 yenerken, deplasmanda 1-0 mağlup oldu. 2013-2014 sezonunda Akhisar Belediyespor, sahasında 3-0, deplasmanda da 4-2 galip gelerek rakibine üstünlük sağladı.
2014-2015 sezonunda Manisa'da oynanan ilk maç 1-1 sonuçlanırken, bordo-mavililer sahasında 2-0 kazandı. Geçen sezon ligin ilk yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle biterken Akhisar Belediyespor, sahasında 2-1 galip geldi.
Söz konusu karşılaşmalarda Akhisar Belediyespor 14, Trabzonspor 11 gol kaydetti.
Hüseyin Avni Aker'de tek yenilgi
Trabzonspor, Akhisar Belediyespor ile sahasında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet elde etti. 1 maç beraberlikle, 1 maç da Ege temsilcisinin üstünlüğü ile tamamlandı.
Bordo-mavililer, bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 11:53
- Sosa’nın yerine oyuncu aranıyor
Toplam 5
Yorum
isminiz Inanç durumunu bilemem ancak sen bunca insanı üzdün mutlu olurum mu sandın peki köpeğin bile ekmek yediği kaba pislemedini hiç düşünmedin mi ama takım farketmez biz türkler insanların üzüntüsünü sevinçle karşılamayız bundan sonra mutlu olursun inşallah .
- Tam 10 gol atmıştı
Toplam 1
Yorum
rvp VOLKAN Jubile yap ve git . Uzunca açıklamaya gerek yok ne aldığın parayı hakediyorsun ne de o pazu bandını . Sorgulamak bize düşmez ama bu takıma biz taraftarlar alıyoruz maç biletlerini alıyoruz formaları destek verdiğin yok gol yeme sıralamasında 2.cisin bu takım 1.cilik istiyor böyle mi yardım edeceksin düzelmeni falan bekleyemeyiz koysunlar alt yapıdan kaleci en azından böyle her şeyi içeri almaz
- Trabzon’u istiyorum
Toplam 2
Yorum
gorkem gs ye gelsin..
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