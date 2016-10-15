10 milyon TL'lik jest
Akhisar Bld maçını yeni başlangıç olarak gören yönetim elini taşın altına koydu. Ersun Yanal, oyunculara “Yönetim tüm sözlerini yerine getiriyor. Şimdi sıra sizde” diyerek galibiyet istedi.
HEP BÖYLE GİTMEYECEK
Akhisar Belediyespor ile oynanacak karşılaşma öncesi teknik direktör Ersun Yanal'ı futbolcuların antrenmanlardaki hırsı ve temposu da memnun etti. Oyuncularıyla toplantı yapan deneyimli çalıştırıcının, "Bu sonuçlar hep böyle gitmeyecek, bunu biliyorum. Bu hırsınızı, çalışmalarınızı sahaya yansıtacağınıza inanıyorum. Bizden beklentilere cevap vermeli, taraftarlarımızı sevindirmeliyiz. Bunun için bir yerden başlamamız gerekiyor" ifadesini kullandığı bildirildi.
TRABZON TAM KADRO
Spor Toto Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, yarın Akhisar ile yapacağı maça odaklandı. Ligde ilk 6 haftada istediği performansı gösteremeyen ve çıkışa geçmek isteyen bordo-mavililer, Akhisar ile yapacağı zorlu maça eksiksiz bir şekilde hazırlanıyor. Milli takımlarda bulunan Onur, Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Suk, Durica, Bero, Esteban, Onazi, Akakpo ve Sheidaev'in herhangi bir sakatlık yaşamadan dönmeleri, Güray ve Uğur'un da iyileşip takıma katılmasıyla Ersun Yanal, tam kadroya kavuştu.
Yunus Emre SEL
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:30
- Sarıyer’e taşınıyor
Toplam 5
Yorum
1907 Kirletmediğiniz bi sarıyer kalmıştı
- Korkusuz
Toplam 6
Yorum
Squirtle Ya bu adam fenerbahçe tarihinin en iyi transferlerinden. Herkes gördü sahada adam çizgiden top çıkarıyo tekmeye kafa çıkarıyor , degaj geliyor ölümüne kafa atıyor kariyerimin son zamanları maaşım iyi yatayım demiyor adam gerçekten cesur ve onurlu bir adam sahada görebiliyorsunuz. Benzer özellikler Kjaer'de de var Fenerbahçe savunması tarihinin en iyisi bence
- Yönetim toplanıyor
Toplam 1
Yorum
Oflu yakup Siz daha cok toplanirsinuz.36 yasima girecem hala sampiyonluk yasiyamadim her Sene ayni filim ayni tiyatro yeter artik trobzonsporluyum bile diyemiyorum artik cünkü bana trabzonsporumu unutturdunuz bu kadar kötü bi trabzonspor hayatimda görmedim
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