 10 milyon TL'lik jest – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    10 milyon TL'lik jest

    10 milyon TL'lik jest

    Akhisar Bld maçını yeni başlangıç olarak gören yönetim elini taşın altına koydu. Ersun Yanal, oyunculara “Yönetim tüm sözlerini yerine getiriyor. Şimdi sıra sizde” diyerek galibiyet istedi.

    Süper Lig'de kötü gidişatı bitirmek isteyen Trabzonspor'da yönetim kurulu taşın altına elini koydu. Futbolcuların henüz zamanı gelmeyen ödemelerini Akhisar Bld maçı öncesi ödemek için kolları sıvayan yönetim, dün itibariyle toplamı 10 milyon TL'yi bulan oyuncuların hesaplarına yatırdı. Erken gelen ödeme karşısında şaşıran futbolculara teknik direktör Ersun Yanal, "Yönetim sezon başında verdiği tüm sözleri yerine getiriyor. Şimdi sıra sizde. Hem taraftarlarımızın hem de yönetimin yüzünü güldürün" diyerek, oyuncularına jeste galibiyetle karşılık vermeleri gerektiğini belirtti.

    HEP BÖYLE GİTMEYECEK
    ile oynanacak karşılaşma öncesi teknik direktör Ersun Yanal'ı futbolcuların antrenmanlardaki hırsı ve temposu da memnun etti. Oyuncularıyla toplantı yapan deneyimli çalıştırıcının, "Bu sonuçlar hep böyle gitmeyecek, bunu biliyorum. Bu hırsınızı, çalışmalarınızı sahaya yansıtacağınıza inanıyorum. Bizden beklentilere cevap vermeli, taraftarlarımızı sevindirmeliyiz. Bunun için bir yerden başlamamız gerekiyor" ifadesini kullandığı bildirildi.

    TRABZON TAM KADRO
    Toto Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan , yarın Akhisar ile yapacağı maça odaklandı. Ligde ilk 6 haftada istediği performansı gösteremeyen ve çıkışa geçmek isteyen bordo-mavililer, Akhisar ile yapacağı zorlu maça eksiksiz bir şekilde hazırlanıyor. Milli takımlarda bulunan Onur, Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Suk, Durica, Bero, Esteban, Onazi, Akakpo ve Sheidaev'in herhangi bir sakatlık yaşamadan dönmeleri, Güray ve Uğur'un da iyileşip takıma katılmasıyla Ersun Yanal, tam kadroya kavuştu.

    Yunus Emre SEL
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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