 Trabzonspor’dan kombine açıklaması – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    ’dan kombine açıklaması

    Trabzonspor’dan kombine açıklaması

    Kulübü, Akyazı Stadı’na yönelik sponsor destekli kombinelerin kulübün koordinasyonunda verileceğini açıkladı.

    Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Akyazı'da 41 bin kişilik yeni stadımızda üniversite ve lise öğrencilerine, amatör kulüplerinin lisanslı oyuncularına belirli sayıda sponsor destekli kombineler kulübümüzün koordinasyonunda verilecektir. Bir başkasına devri mümkün olmayan bu kombinelerdeki amacımız geleceğimiz olan öğrenci ve sporcu gençlerimizi yeni stadımızın atmosferiyle tanıştırmaktır. Kulübümüzden yapılan bu açıklamanın dışında hiç bir habere itibar edilmemesi ve yanlış bir algı oluşturmaya çalışanlara müsaade edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.

    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 17:48
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