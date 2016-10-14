Trabzonspor’dan kombine açıklaması
Trabzonspor Kulübü, Akyazı Stadı’na yönelik sponsor destekli kombinelerin kulübün koordinasyonunda verileceğini açıkladı.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Akyazı'da 41 bin kişilik yeni stadımızda üniversite ve lise öğrencilerine, amatör spor kulüplerinin lisanslı oyuncularına belirli sayıda sponsor destekli kombineler kulübümüzün koordinasyonunda verilecektir. Bir başkasına devri mümkün olmayan bu kombinelerdeki amacımız geleceğimiz olan öğrenci ve sporcu gençlerimizi yeni stadımızın atmosferiyle tanıştırmaktır. Kulübümüzden yapılan bu açıklamanın dışında hiç bir habere itibar edilmemesi ve yanlış bir algı oluşturmaya çalışanlara müsaade edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 17:48
- Kerim Frei’a Köln kancası
Toplam 5
Yorum
01BJK Geç bile kaldılar. Töreyi değil. Kerimi kiralayacaklardı. Kerim zaten yetenekli: Fakat arada kiralık giderse; kendini daha iyi geliştirir.
- Şener'e ağır yük
Toplam 1
Yorum
gastamonulu şener ilerleyen zamanlarda hücumunu geliştirirse gökhan'ı(gönül) geçer
- Savaşın emri
Toplam 2
Yorum
Mehmet Takım birbirine yakın oynamıyor. Yardımlaşma çok düşük.. Buna çare bulunmazsa sonuç yine aynıdır.
Trabzonspor’dan kombine açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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