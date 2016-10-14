 Trabzonspor'da sabah antrenmanı – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    'da sabah antrenmanı

    Trabzonspor'da sabah antrenmanı

    , Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında 'u oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda, ısınmanın ardından rejenerasyon çalışması yapıldı.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 12:28
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