Trabzonspor'da sabah antrenmanı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor'u oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:28
- ‘Tiki- Taka’ya dönüş
Toplam 2
Yorum
BETO Bu bence 1 maç için olmamalı Beşiktaş'ın oyun karakteri bu olmalı ayağa hızlı pas tiki taka futbolla yenemeyeceğin takım çok az!
- Orman Napoli'den umutlu
Toplam 2
Yorum
BETO Beyler Napoli'nin bizden tek fazlası daha sert ve sağlamcı oynamaları o kadar!
- Kerim Frei’a Köln kancası
Toplam 4
Yorum
BETO Çok yetenekli çok kabiliyetli bir birde çok rahat adam eksiltebiliyor ama son hamlelerini ya hep çok geç yapıyor yada gücü kalmıyor. Ama şu bir gerçek ki Olcay'dan on kat daha iyi kanat oyuncusu!
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