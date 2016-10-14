Kart uyarısı yapıldı
Bu sezon Süper Lig'de 6 haftada 18 sarı kart gören Trabzonspor'da futbolculara kart uyarısı yapıldı. Ersun Yanal'ın, oyuncularından kart konusunda dikkatli olmalarını istediği öğrenildi. 3 sarı kartla sınırda bulunan Mehmet Ekici ise önümüzdeki haftaki G.Saray derbisi için özel olarak uyarıldı.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
Kart uyarısı yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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