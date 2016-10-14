 Kart uyarısı yapıldı – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Kart uyarısı yapıldı

    Kart uyarısı yapıldı
    Bu sezon Süper Lig'de 6 haftada 18 sarı kart gören 'da futbolculara kart uyarısı yapıldı. Ersun Yanal'ın, oyuncularından kart konusunda dikkatli olmalarını istediği öğrenildi. 3 sarı kartla sınırda bulunan Mehmet Ekici ise önümüzdeki haftaki G.Saray derbisi için özel olarak uyarıldı.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:57
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