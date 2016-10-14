 Futbolcular kenetlendi – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Futbolcular kenetlendi

    Futbolcular kenetlendi
    Süper Lig'de tarihin en sıkıntılı günlerini geçiren 'da, futbolcular Akhisar maçında sahadan galibiyetle ayrılmak için kenetlendi. Üst üste alınan başarısız sonuçlar nedeniyle oldukça moralsiz olan bordo-mavili futbolcular, her fırsatta toplanıp durum değerlendirmesi yapıyor.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:56
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