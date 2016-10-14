Futbolcular kenetlendi
Süper Lig'de tarihin en sıkıntılı günlerini geçiren Trabzonspor'da, futbolcular Akhisar maçında sahadan galibiyetle ayrılmak için kenetlendi. Üst üste alınan başarısız sonuçlar nedeniyle oldukça moralsiz olan bordo-mavili futbolcular, her fırsatta toplanıp durum değerlendirmesi yapıyor.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
Futbolcular kenetlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.