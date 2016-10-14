 Eyvah Ali Palabıyık! – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Eyvah !

    Eyvah Ali Palabıyık!
    Trabzon-Akhisar maçını 'ın yöneteceği açıklandı. Ancak bu, taraftarı tedirgin etti. Palabıyık geçen sezonun 15. haftasında Rize'ye 3-0 yenildiği maçta Fırtına'nın 3 çok net penaltısını vermedi. Palabıyık, Kweuke ve Yalçın'ın ceza alanında elle oynamalarına devam demişti.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:33
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