Eyvah Ali Palabıyık!
Trabzon-Akhisar maçını Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı. Ancak bu, taraftarı tedirgin etti. Palabıyık geçen sezonun 15. haftasında Rize'ye 3-0 yenildiği maçta Fırtına'nın 3 çok net penaltısını vermedi. Palabıyık, Kweuke ve Yalçın'ın ceza alanında elle oynamalarına devam demişti.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
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Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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