 Yanal’a ziyaret – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Yanal’a ziyaret

    Yanal’a ziyaret
    Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şube Başkanı Murat Taşkın ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Ersun Yanal'ı ziyaret etti. Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette, başkan Taşkın ve beraberindeki üyeler, Trabzonpor'a ligde başarı diledi.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:22
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