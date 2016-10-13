Yanal'a güveniyoruz
“Takım olma sıkıntısı yaşıyoruz. Birçok kulübün yeni oyuncusu var ama bizde bu süreç biraz daha zor yaşandı. Ersun hoca ve takıma güvenimiz tam. Bu takım istenen noktaya kesinlikle gelecektir”
TRANSFER YAPACAĞIZ
AYDIN, her kulübün ve takımın transfer çalışmalarına ara vermesi diye bir durumun olmadığını belirterek, "Transfer çalışmaları devam eden bir süreçtir. Devre arası transferler olacak. Bunu da transfer dönemi yaklaştığında daha net ortaya koyacağız. Önümüzdeki günlerde ihtiyaçlarımız daha ön plana çıkacaktır ve buna göre planlama yapacağız. Bu takım eninde sonunda istenen noktaya gelecektir. Akyazı Stadı'na geçtikten sonra bizim için yeni bir süreç başlayacaktır. Buna inanıyoruz" şeklinde konuştu.
AKYAZI'DAN LOCA ALIN
Trabzon'da düzenlenen Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forumu'na panelist olarak katılan Aydın, Akyazı Spor Kompleksi'den bahseden TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyelerinden loca almasını istedi. Aydın, "Yeni stadımızda reklam vermenizi de istiyorum" diye konuştu. Aydın şöyle devam etti: "Yeni bir takımız ve zamanla taşlar yerine oturacak. Biz uzun ve zorlu bir yola çıktık. Kısa zamanda sonuç alamadık ama artık yükseliş dönemine gireceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim."
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:08
- İzlanda halkının kalbini ısıttınız
Toplam 10
Yorum
GS hiç birzaman 1nci sınıf bir avrupa takımı olamadık ama cok şükürki insani duygularımız 1nci sınıf
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 40
Yorum
POYRAZ Güzel kardeşim benim bu adam ilk önce sizin suyunuzu içti bilmediğin konularda sus gülünç duruma düşme FB de Semih bunu pataklamıştı bilesi
- U21’e 5 attılar
Toplam 1
Yorum
baron Robin yine bos kaleye atti u21 takimina gol atamayan bitik bi yildiza 5 milyon bonuslarla 6 milyon euro ver snra 100 bin euro alacam diye ozanin beceriksizsizligi yuzunden acemiliginden kaynakli yasanan sakatligindan alacagi 80 bin euro icin fifa kapilarinda surunecek tabiki buroksiyeyi asabilirse
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