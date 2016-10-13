 Yanal'a güveniyoruz – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Yanal'a güveniyoruz

    Yanal'a güveniyoruz

    “Takım olma sıkıntısı yaşıyoruz. Birçok kulübün yeni oyuncusu var ama bizde bu süreç biraz daha zor yaşandı. Ersun hoca ve takıma güvenimiz tam. Bu takım istenen noktaya kesinlikle gelecektir”

    Süper Lig'de kötü günler geçiren 'da, Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, takımı iyi günlerin beklediğine inandığını belirtti. Aydın, "Takım olma sıkıntımız var. Birçok kulübün yeni oyuncusu var ama bizde bu süreç biraz daha zor yaşandı. Zor bir dönemde devraldık kulübü ama saha sonuçları dışında Trabzonspor'un doğru yolda olduğunu herhalde herkes görüyor. Saha sonuçları da gelecektir. Ersun hoca ve takıma güvenimiz tam. Akhisar'ı mağlup edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    TRANSFER YAPACAĞIZ
    AYDIN, her kulübün ve takımın transfer çalışmalarına ara vermesi diye bir durumun olmadığını belirterek, "Transfer çalışmaları devam eden bir süreçtir. Devre arası transferler olacak. Bunu da transfer dönemi yaklaştığında daha net ortaya koyacağız. Önümüzdeki günlerde ihtiyaçlarımız daha ön plana çıkacaktır ve buna göre planlama yapacağız. Bu takım eninde sonunda istenen noktaya gelecektir. Akyazı Stadı'na geçtikten sonra bizim için yeni bir süreç başlayacaktır. Buna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

    AKYAZI'DAN LOCA ALIN
    Trabzon'da düzenlenen Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forumu'na panelist olarak katılan Aydın, Akyazı Kompleksi'den bahseden TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyelerinden loca almasını istedi. Aydın, "Yeni stadımızda reklam vermenizi de istiyorum" diye konuştu. Aydın şöyle devam etti: "Yeni bir takımız ve zamanla taşlar yerine oturacak. Biz uzun ve zorlu bir yola çıktık. Kısa zamanda sonuç alamadık ama artık yükseliş dönemine gireceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim."
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:08
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