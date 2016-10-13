 Tribünler doldurulmalı – Fotomaç – 13 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Tribünler doldurulmalı

    Tribünler doldurulmalı
    Cezası nedeniyle ile Osmanlıspor maçlarını seyircisiz oynayan, Konyaspor sınavına ise tribün cezası nedeniyle birçok taraftarından yoksun çıkan bordo-mavililer, Akhisar karşılaşmasını ilk kez tarafarlarının önünde oynayacak. Yönetim, tribünlerin doldurulması için sürekli taraftara çağrı yapıyor.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tribünler doldurulmalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.