 Orta sahada büyük rekabet – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Orta sahada büyük rekabet

    Orta sahada büyük rekabet
    Fırtına'da sakat oyuncuların iyileşmesiyle hemen her bölgede rekabet yaşanmaya başlarken; en büyük rekabet ise orta sahada. Mehmet Ekici, Aytaç ve Okay formasını korumak için mücadele ederken, bir süredir yedek kalan Onazi de tekrar oynamak istiyor. Bero ile Castillo, Yusuf Erdoğan ile Muhammet Demir arasında da rekabet yaşanıyor. İlk 6 haftada kadroya giremeyen gençler Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür de pusuda.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:23
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