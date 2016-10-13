Orta sahada büyük rekabet

Fırtına'da sakat oyuncuların iyileşmesiyle hemen her bölgede rekabet yaşanmaya başlarken; en büyük rekabet ise orta sahada. Mehmet Ekici, Aytaç ve Okay formasını korumak için mücadele ederken, bir süredir yedek kalan Onazi de tekrar oynamak istiyor. Bero ile Castillo, Yusuf Erdoğan ile Muhammet Demir arasında da rekabet yaşanıyor. İlk 6 haftada kadroya giremeyen gençler Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür de pusuda.