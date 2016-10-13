 Ölü toprağını atacağız – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Ölü toprağını atacağız

    Ölü toprağını atacağız
    Kulübün basın Sözcüsü Prof. Dr. Asım Örem, "Futbolcularımızla taraftarımız Akhisar maçınd birlik içinde olmalı" dedi. Örem, "Alacağımız üç puan camiamızın bütünleşmesinde ve ileriye ümitle bakmasında çok önemli. Futbolcularımızın üzerindeki ölü toprağını kaldıracaktır, umudumuz da artacaktır" diye konuştu.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:17
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