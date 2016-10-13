 Lawal: Katkı yaptım – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Lawal: Katkı yaptım

    Lawal: Katkı yaptım
    Osmanlıspor'un Nijeryalı orta saha futbolcusu Lawal, vatandaşı Onazi'nin 'a transfer olmasında katkısı olduğunu söyledi. Onazi ile 'ye gelmeden önce görüştüğünü söyleyen 26 yaşındaki yıldız, "Kendisine, 'Trabzonspor çok büyük bir kulüp senin için iyi bir yer olabilir' dedim" diye konuştu.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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