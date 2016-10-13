 Fırtına’da milli bayram – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Fırtına’da milli bayram

    Fırtına’da milli bayram

    Bordo-mavililerin milli takımlarına giden 10 futbolcusundan 8’i forma giydi. Sadece Onur ve Okay oynama şansı bulamadı.

    Süper Lig'de ilk 6 haftada 4 mağlubiyet ve iki galibiyet elde ederek taraftarını üzen Trabzonspor'un milli takımlara giden 10 futbolcusundan 8'i milli takımlarında forma giydi. Bordo-mavili ekipte kaleci Onur, Okay Milli Takımımıza, Abdulkadir U19 Milli Takımı'na, Esteban Kosta Rika Milli Takımı'na, Durica Slovakya Milli Takımı'na, Akakpo Togo Milli Takımı'na, Bero Slovakya U21 Takımı'na, Onazi Nijerya Milli Takımı'na, Ramil Azerbaycan Milli Takımı'na, Suk da Güney Kore Milli Takımı'na çağrılmıştı. Trabzonspor'un 10 futbolcusundan sadece Okay ile Onur, A Milli Takımı'nda oynama şansı bulamadı.

    AZERBAYCAN'IN BANKOSU RAMİL SHEİDAEV
    'da forma şansı bulamayan Ramil Sheidaev milli takımında değişmez isim oldu. Bordomavili takıma transfer olmadan önce Rusya milli takımının alt kategorilerinde forma giyen ancak Trabzonspor'dan sonra Azerbaycan Milli Takımını tercih eden forvet oyuncusu, A milli takımın oynadığı iki maçta toplam 100 dakika forma giydi. Bir maça da 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldı.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:21
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