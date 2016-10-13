Ersun Yanal'dan önlem
Ligde Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ersun Yanal, gol yedikten sonra erken dağılan takımı için önlem alıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kritik bir döneme giriyor. Zorlu maç sonrası üst üste oynayacağı Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçları öncesi rahatlamak isteyen Karadeniz ekibinde Yanal, 6 haftada kronik hale gelen erken dağılmaya çözüm arıyor. Yapılan antrenmanlarda futbolcularını uyaran deneyimli teknik adam, izlediği maç kasetlerini ve buradan edindiği izlenimleri aktarıyor.
Fiziksel çalışmalardan ziyade taktik ve mental çalışmalara ağırlık veren Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, kötü mağlubiyetlerin ardından kafa olarak çöküş yaşayan oyuncularına milli arada diğer takımlara oranla fazla izin vermesinin nedeninin altında ise bunun yattığı belirtiliyor.
Trabzonspor hücuma daha dikkatli çıkacak
Trabzonspor, oynadığı 6 maçta erken gol bulup skoru lehine döndürmeyi hedeflediği sırada kalesinde gol görmesi sonucu erken dağıldı ve beklenmedik skorlarla karşı karşıya kaldı. Yanal, üzerinde durduğu en önemli sorunla ilgili olarak önlemlerini alırken, yapılan antrenmanlarda orta sahada kaybedilen toplarda takımın savunma yönünü ön plana çıkartacak çalışmalar üzerinde durdu. Artık bordo-mavililer erken gol bulmak için risk aldığı dönemlerde hücuma daha dikkatli ve savunmayı ön planda tutarak çıkacak.
Fiziksel çalışmalardan ziyade taktik ve mental çalışmalara ağırlık veren Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, kötü mağlubiyetlerin ardından kafa olarak çöküş yaşayan oyuncularına milli arada diğer takımlara oranla fazla izin vermesinin nedeninin altında ise bunun yattığı belirtiliyor.
Trabzonspor hücuma daha dikkatli çıkacak
Trabzonspor, oynadığı 6 maçta erken gol bulup skoru lehine döndürmeyi hedeflediği sırada kalesinde gol görmesi sonucu erken dağıldı ve beklenmedik skorlarla karşı karşıya kaldı. Yanal, üzerinde durduğu en önemli sorunla ilgili olarak önlemlerini alırken, yapılan antrenmanlarda orta sahada kaybedilen toplarda takımın savunma yönünü ön plana çıkartacak çalışmalar üzerinde durdu. Artık bordo-mavililer erken gol bulmak için risk aldığı dönemlerde hücuma daha dikkatli ve savunmayı ön planda tutarak çıkacak.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yakında müjde vereceğim
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aslan başkan doğru yolda tüm camia onu desteklemeli
- Lider, Urfa’ya da bilendi
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ihsan yılmaz inşallah urfadanda pun veya puanlarla döner liderligimiz devam eder haydi kaplanlar
- ‘Mustafa kiralanmalı’
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gsx adam haklı arda enes tugay gibi örnekler var bu adamlar avrupaya gitmese türkiyede harcanmıştılar
Ersun Yanal'dan önlem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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