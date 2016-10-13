 Dortmund yakın takipte – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Dortmund yakın takipte

    Dortmund yakın takipte
    Bordo-mavililerin genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, milli takımlarda yıldızını parlatmaya devam ediyor. Ömür 17 yaşında olmasına rağmen U19 Milli Takımı'nın oynadığı üç maçta da görev aldı. Ömür'ün performansıyla hayran bıraktığı ve birçok takımın scout ekibinin kendisini yakından takibe aldığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde de Guardian gazetesinin gelecek vadeden futbolcular listesine aldığı Ömür'ü da "Türk Messi" olarak tanıtılmıştı. Abdülkadir'i özellikle Dortmund'un takip ettiği belirtiliyor.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:49
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