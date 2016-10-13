Diriliş planı
Akhisar Belediyespor maçı öncesi Trabzon’a gidecek olan yönetim, bu ay ki ödemeleri erken yapacak, futbolculara moral verip motive edecek.
USTA TOPLANTI YAPACAK
Başkan Muharrem Usta da yarın Trabzon'a gelerek hem Yanal, hem de oyuncularla görüşecek. Başkan Usta, Akhisar maçının takımın yeniden ayağa kalkması adına çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Rakibimizin de ligde istediği havayı yakalayamaması bu maçı daha da zor hale getirecektir. Ancak 3 puana çok ihtiyacımız var. Size ve oyuncularımıza güvenimiz her zamanki gibi sonsuz. Kazanıp ayağa kalkalım" diyerek, Ersun Yanal'a da destek verdi.
Yunus Emre SEL
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:42
- İzlanda halkının kalbini ısıttınız
Toplam 10
Yorum
GS hiç birzaman 1nci sınıf bir avrupa takımı olamadık ama cok şükürki insani duygularımız 1nci sınıf
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 40
Yorum
POYRAZ Güzel kardeşim benim bu adam ilk önce sizin suyunuzu içti bilmediğin konularda sus gülünç duruma düşme FB de Semih bunu pataklamıştı bilesi
- U21’e 5 attılar
Toplam 1
Yorum
baron Robin yine bos kaleye atti u21 takimina gol atamayan bitik bi yildiza 5 milyon bonuslarla 6 milyon euro ver snra 100 bin euro alacam diye ozanin beceriksizsizligi yuzunden acemiliginden kaynakli yasanan sakatligindan alacagi 80 bin euro icin fifa kapilarinda surunecek tabiki buroksiyeyi asabilirse
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