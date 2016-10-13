 Diriliş planı – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Diriliş planı

    Diriliş planı

    maçı öncesi Trabzon’a gidecek olan yönetim, bu ay ki ödemeleri erken yapacak, futbolculara moral verip motive edecek.

    'da saha içerisinde teknik direktör Ersun Yanal, saha dışında ise yönetim kurulu adeta olağaüstü hal ilan etti. Oyuncularla bire bir diyaloğa girerek sorunlarını dinleyen ve kendi çözüm önerilerini anlatan Ersun Yanal, takım içi rekabettin faydalanarak motivasyonu artırmayı amaçlıyor. Yönetim ise alınan başarısız sonuçların tarih olması adına daha fazla aktif olarak takımın yanında yer almaya karar verdi. Pazar günü Akhisar Belediye ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi erkenden Trabzon'a gidecek olan yönetim, takımın moralini artırmak adına 20 Ekim'de yapmayı planladığı ödemeleri de erkene çekecek. Bu morallerin düzelmesi için atılacak olan ilk adım.

    USTA TOPLANTI YAPACAK
    Başkan Muharrem Usta da yarın Trabzon'a gelerek hem Yanal, hem de oyuncularla görüşecek. Başkan Usta, Akhisar maçının takımın yeniden ayağa kalkması adına çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Rakibimizin de ligde istediği havayı yakalayamaması bu maçı daha da zor hale getirecektir. Ancak 3 puana çok ihtiyacımız var. Size ve oyuncularımıza güvenimiz her zamanki gibi sonsuz. Kazanıp ayağa kalkalım" diyerek, Ersun Yanal'a da destek verdi.


    Yunus Emre SEL
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
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