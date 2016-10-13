 Cristian Benavente listede – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Cristian Benavente listede

    Cristian Benavente listede
    Teknik direktör Ersun Yanal, TV'den izlediği 2-2 biten Peru-Arjantin maçında ev sahibi takımın 10 numarası Cristian Benavente'yi oldukça beğenmişti. 172'lik "El Chaval" lakaplı genç oyuncu için yapılan ilk araştırmalar oldukça umut verici. Belçika'nın Charleroi takımında forma giyen Benavante'nin 'un aradığı, oyunu kuracak ve yönlendirecek tüm özelliklere sahip olduğu belirtildi. altyapısını 8 yaşında girdiği 'de alan Benavante'yi transfer etmek istemesi durumunda bordo-mavililerin kasasından öyle büyük rakamların da çıkmayacağı konuşuluyor.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:12
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