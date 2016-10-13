"Bütçe sorunumuz yok"

Devre arası transfer döneminde takıma takviye yaparak eksiklerini gidermeyi planlayan bordo mavililerde Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, bütçe sorunu olmadığını söyledi. Doğan Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Bülbüloğlu, UEFA kriterlerine uygun şekilde çalıştıklarını belirterek, "UEFA ile yaptığımız sözleşme, bize gelirlerimizin yüzde 60'ı kadar transfer hakkı tanıyor. Bunu ilk etapta 100 milyon civarında düşünmüştük ama şu anda gelirlerimiz artırıyoruz. 61Cell ihalesinden yaklaşık 30 milyon liralık bir nakit gelir sağladık. Bu daha önce gelirlerimizde yoktu. Loca satışları ve sponsorluk çalışmalarımız da devam ediyor. Dolayısıyla gelirlerimizi artırdığımız sürece bunun yüzde 60'ına yansıyan kısmıyla transfer bütçesi oluşturabiliyoruz" diye konuştu.

GELİRLER ARTTI, GİDERLER AZALDI

Kulübün gelirlerinin arttığını söyleyen, giderlerinde ise iyileştirme yapıldığına dikkat çeken Bülbüloğlu, "Gelirlerimiz yüzde 35-40 civarında arttı. Giderlerimizde ise yüzde 20 civarında iyileştirme yaptık. UEFA kriterlerine uygun şekilde üzerine koyarak yolumuza devam ediyoruz. Bu konuda herkes daha önce telaffuz edilen 20-22,5 milyon Euro'luk rakamlara takılıyor. UEFA ile yapılan anlaşmada Trabzonspor'un gelirlerinin yüzde 60'ından fazlasını harcayamayacağı belirtiliyor. Zaten çok yüksek rakamlarla transferlerimiz de olmayacak. Ondan yana da kimsenin kuşkusu olmasın. Transfer çalışmaları ne olursa olsun UEFA kriterleri gözetilerek yapılacak" ifadelerini kullandı.

"DÖNÜM MAÇI OLMALI"

Spor Toto Süper Lig'in 7'inci haftasında Pazar günü Avni Aker Stadı'nda oynayacakları Akhisar Belediyespor maçı öncesi taraftara da çağrıda bulunan Bülbüloğlu, "Akhisar Belediyespor karşılaşması taraftarımız karşısında oynayacağımız çok önemli bir maç olacak. Bu maçın bizim için dönüm noktası olması gerekiyor. Takım da ona göre hazırlanıyor. Bu önemli karşılaşmada taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi.

KART UYARISI

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 18 sarı kart gören Trabzonspor'da futbolculara kart uyarısı yapıldı. Lig'in 7'nci haftasında Akhisar Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo mavililerde teknik direktör Ersun Yanal'ın, oyuncularından kart konusunda daha dikkatli olmalarını istediği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın 3 sarı kartla sınırda bulunan Mehmet Ekici'yi de gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçı öncesi özel olarak uyardığı kaydedildi.

KAPTAN ONUR HAREKETE GEÇTİ

Bu arada, Trabzonspor'da takım kaptanı Onur Recep Kıvrak, Başkan Muharrem Usta'nın 'ağabeylik' çağrısı üzerine harekete geçti. Milli takım kampının ardından Trabzon'a gelerek takımla birlikte çalışmalara katılan kaptan Onur'un, arkadaşlarıyla yakından ilgilenmesi dikkat çekerken, özellikle yeni transferlerle de daha sık diyaloglar kurduğu görüldü.

BİLET FİYATLARI: Kale arkaları 10 lira, Maraton 20 lira, Misafir takım 25 lira, Kapalı (A-D-E-H) 40 lira, Kapalı (B-C-F-G) 50 lira, VİP 100 lira ve VİP Özel 500 lira.