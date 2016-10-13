 Bordo-mavililer taktik çalıştı – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Bordo-mavililer taktik çalıştı

    Bordo-mavililer taktik çalıştı
    Fırtına, pazar günü oynayacağı Akhisar maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetiminde Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri ardından taktik oyun oynandı. Milli takımlardan dönmeyen Onazi, Durica, Suk, Abdülkadir ve Ramil idmanda yer almadı.

    GOL SORUNUNA ÇÖZÜM ARANIYOR
    Akhisar Bld. maçı öncesi hücum oyuncularıyla özel olarak ilgilenen teknik direktör Ersun Yanal'ın, gol sorununa çözüm ararken, 3. bölgeyi kalabalık tutmayı planladığı öğrenildi. Orta saha futbolcularından forvetleri beslemelerini isteyen tecrübeli hocanın, "Akhisar maçında patlama bekliyorum" dediği belirtildi.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:16
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