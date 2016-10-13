Biz hazırız Trabzon
Son seçimlerde başkan adayı olan Celil Hekimoğlu, Trabzonspor'un pazar günü karşılaşacağı Akhisar Belediye maçıyla ilgili bordo-mavili taraftarlara çağrıda bulundu.
'Biz hazırız Trabzon. Siz de hazır mısınız?' diye yazan Hekimoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Trabzonspor'umuzun saha sonuçlarının iyi gitmemesinin hepimizi üzdüğü malum. Yeniden çıkışa geçmek için bir kıvılcıma ihtiyaç var. Gelin Akhisar Bld. maçında Avni Aker'i dolduralım ve bu kıvılcımı hep birlikte ateşleyelim. Takımımıza iyi günde olduğu gibi, zor günlerinde de destek verelim. Biz orada olacağız!.."
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:20
- İzlanda halkının kalbini ısıttınız
Toplam 10
Yorum
GS hiç birzaman 1nci sınıf bir avrupa takımı olamadık ama cok şükürki insani duygularımız 1nci sınıf
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 40
Yorum
POYRAZ Güzel kardeşim benim bu adam ilk önce sizin suyunuzu içti bilmediğin konularda sus gülünç duruma düşme FB de Semih bunu pataklamıştı bilesi
- U21’e 5 attılar
Toplam 1
Yorum
baron Robin yine bos kaleye atti u21 takimina gol atamayan bitik bi yildiza 5 milyon bonuslarla 6 milyon euro ver snra 100 bin euro alacam diye ozanin beceriksizsizligi yuzunden acemiliginden kaynakli yasanan sakatligindan alacagi 80 bin euro icin fifa kapilarinda surunecek tabiki buroksiyeyi asabilirse
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