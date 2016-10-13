 Biz hazırız Trabzon – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Biz hazırız Trabzon

    Biz hazırız Trabzon

    Son seçimlerde başkan adayı olan Celil Hekimoğlu, 'un pazar günü karşılaşacağı Akhisar Belediye maçıyla ilgili bordo-mavili taraftarlara çağrıda bulundu.

    Daha önce tüm çalışanlarına forma ve kombine hediye eden Hekimoğlu, çalışanlarıyla birlikte çektirdiği formalı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak kısa bir mesaj yayınladı. Celil Hekimoğlu yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

    'Biz hazırız Trabzon. Siz de hazır mısınız?' diye yazan Hekimoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "'umuzun saha sonuçlarının iyi gitmemesinin hepimizi üzdüğü malum. Yeniden çıkışa geçmek için bir kıvılcıma ihtiyaç var. Gelin Akhisar Bld. maçında Avni Aker'i dolduralım ve bu kıvılcımı hep birlikte ateşleyelim. Takımımıza iyi günde olduğu gibi, zor günlerinde de destek verelim. Biz orada olacağız!.."
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:20
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