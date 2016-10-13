 Arıtma tesisi tamam – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Arıtma tesisi tamam

    Arıtma tesisi tamam
    Önümüzdeki ay açılacak olan 'un yeni stadı Akyazı ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. A'dan Z'ye tüm detayların düşünüldüğü stat için su arıtma tesisi yapıldı. Kullanımı Trabzonspor'a verilecek olan stat bölgeye gelen suyu kendi imkanları ile arıtarak kullanım için hazır hale getirecek.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:24
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