 74 şut, 26 isabet, 3 gol – Fotomaç – 13 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    74 şut, 26 isabet, 3 gol

    74 şut, 26 isabet, 3 gol
    'un ligde 6 maçta çektiği 74 şutun 26'sı kaleyi bulurken, sadece 3'ü gol oldu. İlk hafta Kasımpaşa kalesine 9'u isabetli 15 şut çeken bordo-mavililer 2 gol buldu. Sırasıyla Gaziantep karşılaşmasında 2'si isabetli 9, Osmanlı sınavında 3'ü isabetli 12, Alanya maçında 7'si isabetli 16 şuttan gol sesi çıkaramayan bordo-mavililer, Konya maçında 3'ü isabetli 15 şutta bir gol buldu. Fırtına, Karabük'e 2'si isabetli 7 şut attı, gol yok.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    74 şut, 26 isabet, 3 gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.