Trabzonspor'da gözler golcülerde
Bu sezon Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda ilk kez dolu tribünler önünde oynamaya hazırlanan Trabzonspor'da gözler golcülere çevrildi.
Sezon başında Portekiz'in Porto Kulübünden transfer edilen ve ilk 6 haftada en fazla forma giyen forvet oyuncusu olan Güney Koreli Hyun Jun Suk, rakip fileleri havalandıramadı. Suk, Akhisar Belediyespor karşısında forma giymesi halinde bordo-mavili takımda ilk golünü atmaya çalışacak. Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan maçta 2 gol kaydeden, bu sezon ise oynadığı 5 maçta golle tanışmayan Muhammet Demir de görev alması durumunda gol suskunluğunu bozmak için mücadele edecek. Son iki maçta ilk on birde sahaya çıkmayan Castillo da golle tanışamayan isimlerin başında geliyor. Senegalli forvet oyuncusu Dame N'Doye kısa süreli görev alırken, Azerbaycan asıllı Rus futbolcu Ramil Sheidaev ise söz konusu dönemde görev almadı.
Yanal, hücum hattına çalışıyor
Yeni bir kadro kurmanın sancılarını yaşayan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ersun Yanal, lige verilen milli arada en verimsiz bölge olarak değerlendirilen forvet hattına çözüm aradı. Takımın attığı 3 golün 2'si Onanzi'dan gelirken, 1 gol ise Yusuf Erdoğan ile duran toptan kaydedildi. Neredeyse sıfırdan bir kadro kuran bordo-mavililerde ligin ilk 6 haftasında golcü oyuncuların formsuzluğu deneyimli teknik adamı yeni arayışlara itti. Trabzonspor'un yeni kadrosunda 3'ü yeni transfer 5 hücum oyuncusu bulunmasına rağmen, hiçbiri rakip fileleri havalandıramadı. Akhisar Belediyespor maçı öncesi hücum elemanlarıyla özel olarak ilgilenen Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, gol sorununa çözüm ararken, 3. bölgeyi kalabalık tutmayı planladığı öğrenildi.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:24
- Wes kendini yaktı
Toplam 3
Yorum
surgun SİNCE 1956 yalanını sikeyim Wesley Sneijder Koray Günter Serdar Aziz Kolbeinn Sigthorsson Berk İsmail Ünsal Nigel de Jong Hakan Balta Eren Derdiyok bu adamların hangisi sahada dolaşıyor
- ManU'yu bırak Alanya'ya bak
Toplam 1
Yorum
İLHAM AZERİ Çampiyonluk falan görmeyeceksiniz, boşuna heveslenmeyin !
- Dusko Tosic’e ABD kancası
Toplam 2
Yorum
BJK 1903 isin komigi ne biliyormusunuz herkez BEISKTASI elestiriyor da peki neden hep BESIKTASLI oyuncularina transfer teklifi yagiyor cok kötü olduklari icinmi fb desen teklif alan oyuncusu yok belki cinden yada katardan gelir gs desen tek burma var baska varmi ama BESIKTAS kötü hali bu ve an azindan 10 oyuncusuna teklif varsa bu isde bir yanlisilik yokmu beyler ozaman ha renklier ve basin saz ekipleri gine cok gülünc duruma düsüyorsunuz SAMPIYON BESIKTAS :)
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