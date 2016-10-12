 Trabzonspor'da gözler golcülerde – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    'da gözler golcülerde

    Trabzonspor'da gözler golcülerde

    Bu sezon 'nda ilk kez dolu tribünler önünde oynamaya hazırlanan 'da gözler golcülere çevrildi.

    Toto Süper Lig'de ilk 6 haftada rakip fileleri havalandıramayan 'un forvet oyuncuları, taraftarıyla bu sezon ilk kez buluşacağı karşısında golle tanışmayı hedefliyor.

    Sezon başında Portekiz'in Kulübünden transfer edilen ve ilk 6 haftada en fazla forma giyen forvet oyuncusu olan Güney Koreli Hyun Jun Suk, rakip fileleri havalandıramadı. Suk, Akhisar Belediyespor karşısında forma giymesi halinde bordo-mavili takımda ilk golünü atmaya çalışacak. Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan maçta 2 gol kaydeden, bu sezon ise oynadığı 5 maçta golle tanışmayan Muhammet Demir de görev alması durumunda gol suskunluğunu bozmak için mücadele edecek. Son iki maçta ilk on birde sahaya çıkmayan Castillo da golle tanışamayan isimlerin başında geliyor. Senegalli forvet oyuncusu Dame N'Doye kısa süreli görev alırken, Azerbaycan asıllı Rus futbolcu Ramil Sheidaev ise söz konusu dönemde görev almadı.

    Yanal, hücum hattına çalışıyor

    Yeni bir kadro kurmanın sancılarını yaşayan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ersun Yanal, lige verilen milli arada en verimsiz bölge olarak değerlendirilen forvet hattına çözüm aradı. Takımın attığı 3 golün 2'si Onanzi'dan gelirken, 1 gol ise Yusuf Erdoğan ile duran toptan kaydedildi. Neredeyse sıfırdan bir kadro kuran bordo-mavililerde ligin ilk 6 haftasında golcü oyuncuların formsuzluğu deneyimli teknik adamı yeni arayışlara itti. Trabzonspor'un yeni kadrosunda 3'ü yeni transfer 5 hücum oyuncusu bulunmasına rağmen, hiçbiri rakip fileleri havalandıramadı. Akhisar Belediyespor maçı öncesi hücum elemanlarıyla özel olarak ilgilenen Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, gol sorununa çözüm ararken, 3. bölgeyi kalabalık tutmayı planladığı öğrenildi.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:24
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