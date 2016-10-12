Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın hareketleri ardından taktik oyun oynandı. Milli takım kamplarında bulunan Ogenyi Onazi, Jan Durica ve Hyun-Jun Suk, Abdülkadir ve Ramil antrenmanda yer almadı.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda halkının kalbini ısıttınız
Toplam 5
Yorum
mert keşke galibiyetimizi konuşsalardı neyse bu da iyidir diyelim
- Artık ailem ikinci planda
Toplam 1
Yorum
TS Sorumluluk al, ama ailen ikinci planda olmasin. Aileden daha önemli bir sey yoktur, kardesim. Cok yanlis konustun, Onur bey.
- İzin verin oynasın
Toplam 4
Yorum
pathfinder07 Kerim 5 maç 90 dk olcay yerine oynasın, o zaman görelim. 15 dk 15 dk nereye kadar. Aras hiç yok. sol kanatta adriona, caner olmuyor. olcayın yerine kerim oynamalı bence.
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