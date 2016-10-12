 Trabzonspor taktik çalıştı – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    taktik çalıştı

    Trabzonspor taktik çalıştı

    , Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın hareketleri ardından taktik oyun oynandı. Milli takım kamplarında bulunan Ogenyi Onazi, Jan Durica ve Hyun-Jun Suk, Abdülkadir ve Ramil antrenmanda yer almadı.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:17
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