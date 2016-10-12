Son olarak geride kalan sezon ligin 32. haftasında Çaykur Rize ile yapılan maçta 2 gol atan, bu dönem ise 351 dakikaya gol sığdıramayan Muhammet Demir, Akhisar maçında suskunluğunu bozmak istiyor. 24 yaşındaki forvet, "Bu şanssızlık bitecek. Bu haftayı boş geçmem" dedi.