 Şanssızlık bitecek – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Şanssızlık bitecek

    Şanssızlık bitecek
    Son olarak geride kalan sezon ligin 32. haftasında Çaykur Rize ile yapılan maçta 2 gol atan, bu dönem ise 351 dakikaya gol sığdıramayan Muhammet Demir, Akhisar maçında suskunluğunu bozmak istiyor. 24 yaşındaki forvet, "Bu şanssızlık bitecek. Bu haftayı boş geçmem" dedi.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:20
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