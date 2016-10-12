 Nihat Mala: Geç kaldık – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Nihat Mala: Geç kaldık

    Nihat Mala: Geç kaldık
    Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Büyükçekmece'ye 97-69 yenilen MP'nin genel menajeri Nihat Mala, takımı geç oluşturmanın sıkıntısını yaşadıklarını söyledi. Mala "Lig maçından 3 gün önce takımı ancak toparlayabildik. Takım olabilmemiz için taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Yeşilgiresun maçında salon dolmalı" dedi.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:20
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