 İzin sona erdi – Fotomaç – 12 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İzin sona erdi

    İzin sona erdi
    Bordo-mavili takım, pazar günü oynayacağı Akhisar Bld maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından dün yeniden başladı. Isınma hareketleri ile başlayan, dayanıklılık çalışması ile devam eden ve taktik maç ile biten idmana milli takımlardan dönen futbolcular da katıldı.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzin sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.