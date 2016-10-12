İzin sona erdi

Bordo-mavili takım, pazar günü oynayacağı Akhisar Bld maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından dün yeniden başladı. Isınma hareketleri ile başlayan, dayanıklılık çalışması ile devam eden ve taktik maç ile biten idmana milli takımlardan dönen futbolcular da katıldı.