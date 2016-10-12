İzin sona erdi
Bordo-mavili takım, pazar günü oynayacağı Akhisar Bld maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından dün yeniden başladı. Isınma hareketleri ile başlayan, dayanıklılık çalışması ile devam eden ve taktik maç ile biten idmana milli takımlardan dönen futbolcular da katıldı.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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