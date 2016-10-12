''Güçleneceğiz''
“Devre arası transferler olacak. Bunu da transfer dönemi yaklaştığında daha net ortaya koyacağız. Sezon başında bizim eksik olduğunu düşündüğümüz bölgelerle şu anda ihtiyaç gördüğümüz bölgeler aynı değil”
Trabzonspor'un çok zor bir süreçten çıktığını belirten Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, bordo mavili takıma ara transferde takviye yapacaklarını söyledi. Aydın, ligin ilk 6 haftasında alınan sonuçlara göre takım hakkında yorum yapmanın doğru olmayacağını söyledi. Bireysel olarak değil takım performansının değerlendirilmesi gerektiğini belirten Aydın şöyle devam etti: "Takım saha içinde kırılgan bir görüntü sergiliyor. İlk golü yiyene kadar oyunu domine eden, bol pozisyon bulan ama ilk golü yedikten sonra kolay dağılan bir takım görüntüsündeyiz. Bu da takım olmakla alakalı bir şey. Takım olmayı başardıkça hem yeni transferlerin, hem de diğer oyuncuların performansları daha yukarıya çıkacaktır. Biraz daha zaman gerekiyor."
YIKMAK ÇOK KOLAY
Öncelikle takım olmaları gerektiğine dikkat çeken Nevzat Aydın, bu noktada bazı eksiklikleri olduğunu anlatırken şunları söyledi: "İnşallah bu hafta ve önümüzdeki haftalarda toparlayacağız. İlk 6 haftaya bakarak hem takım hakkında yorum yapmak, hem de bu sene ligde nerede olacağını söylemek için çok erken. Yıkmak kolay. Transferlere, teknik direktör Ersun Yanal'a, yönetime laf etmek işin kolay kısmı. Trabzonspor'un bu yıkım süreçlerinden ne kadar kötü bir şekilde etkilendiğini defalarca gördük. Umarım defalarca gördüğümüz hataları hem taraftar, hem yönetim, hem de futbolcular olarak tekrarlamamalıyız."
YUKARILARA ÇIKACAĞIZ
Kulübün kötü bir dönemden geçtiğini dile getiren Aydın, transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunurken, şu bilgileri verdi: "Trabzonspor çok kötü bir dönemden çıktı. Ekonomik, itibar ve daha birçok anlamda kulübün şu anda ne kadar iyi yönetildiği yönünde herhalde herkes hemfikirdir. Sahada da istenen sonuçlar gelecek. İnşallah bundan sonra hep birlikte daha yukarılara doğru çıkacağız. Devre arası transferler olacak. Bunu da transfer dönemi yaklaştığında daha net ortaya koyacağız. Sezon başında bizim eksik olduğunu düşündüğümüz bölgelerle şu anda ihtiyaç gördüğümüz bölgeler aynı değil. Bundan 10 hafta sonra büyük ihtimalle Ersun hocamızın da daha farklı düşünceleri olacak."
YIKMAK ÇOK KOLAY
Öncelikle takım olmaları gerektiğine dikkat çeken Nevzat Aydın, bu noktada bazı eksiklikleri olduğunu anlatırken şunları söyledi: "İnşallah bu hafta ve önümüzdeki haftalarda toparlayacağız. İlk 6 haftaya bakarak hem takım hakkında yorum yapmak, hem de bu sene ligde nerede olacağını söylemek için çok erken. Yıkmak kolay. Transferlere, teknik direktör Ersun Yanal'a, yönetime laf etmek işin kolay kısmı. Trabzonspor'un bu yıkım süreçlerinden ne kadar kötü bir şekilde etkilendiğini defalarca gördük. Umarım defalarca gördüğümüz hataları hem taraftar, hem yönetim, hem de futbolcular olarak tekrarlamamalıyız."
YUKARILARA ÇIKACAĞIZ
Kulübün kötü bir dönemden geçtiğini dile getiren Aydın, transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunurken, şu bilgileri verdi: "Trabzonspor çok kötü bir dönemden çıktı. Ekonomik, itibar ve daha birçok anlamda kulübün şu anda ne kadar iyi yönetildiği yönünde herhalde herkes hemfikirdir. Sahada da istenen sonuçlar gelecek. İnşallah bundan sonra hep birlikte daha yukarılara doğru çıkacağız. Devre arası transferler olacak. Bunu da transfer dönemi yaklaştığında daha net ortaya koyacağız. Sezon başında bizim eksik olduğunu düşündüğümüz bölgelerle şu anda ihtiyaç gördüğümüz bölgeler aynı değil. Bundan 10 hafta sonra büyük ihtimalle Ersun hocamızın da daha farklı düşünceleri olacak."
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
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Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
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antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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