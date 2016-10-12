 Gelirler iki katına çıktı – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Gelirler iki katına çıktı

    Gelirler iki katına çıktı

    Yönetim, geçtiğimiz sezon 24 milyon TL olan sponsorluk gelirlerini Turkcell ve QNB Bank ile yaptığı anlaşmalarla 45 milyona yükseltti.

    Yönetim kurulu yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla kulübün yıllık gelirini 1 yılda iki katına çıkarmayı başardı. Geçtiğimiz sezon toplamda 24 milyon TL'lik sponsor geliri elde eden bordo- mavili kulüp, Turkcell ve QNB Bank ile yaptığı anlaşmaların ardından gelirlerini 45 milyon 172 bin TL'ye çıkartmayı başardı.

    TURKCELL 32 MİLYON TL
    Fırtına, Turkcell ile yaptığı telekomikasyon anlaşmasından kasasına toplamda 32 milyon TL koyduğu, Akyazı'nın isim hakkının satışından elde edilecek gelirle yıllık kazancın iki kat daha artabileceği ifade edildi. Ancak Trabzonspor, ligde aldığı 4 mağlubiyet nedeniyle 5 milyon 600 bin TL'yi kasasına koyamadı.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:23
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