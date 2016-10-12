 Ersun Yanal'a ziyaret – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Ersun Yanal'a ziyaret

    Ersun Yanal'a ziyaret

    Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şube Başkanı Murat Taşkın ve yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı ziyaret etti.

    Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette, başkan Taşkın ve beraberindeki üyeler, Trabzonpor'a ligde geride kalan maçları için başarı diledi.

    Ersun Yanal da TSYD'nin yaptığı bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:05
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