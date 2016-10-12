Ersun Yanal'a ziyaret
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şube Başkanı Murat Taşkın ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı ziyaret etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette, başkan Taşkın ve beraberindeki üyeler, Trabzonpor'a ligde geride kalan maçları için başarı diledi.
Ersun Yanal da TSYD'nin yaptığı bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 17:05
- Wes kendini yaktı
Toplam 4
Yorum
ÇokBilen Artık galatasaray wesley e bağlı değil onun yokluğunda forma giyecek adamlar var...
- Cimbom'dan Depay'a depar
Toplam 8
Yorum
ÇokBilen Kanatta oynatacak adam bolluğu varken neden hala depay? Bu takımın stoper ve beke ihtiyacı var..
- Futbolseverlere müjde!
Toplam 1
Yorum
gs0101 olması gereken olmuş. güzel haber
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