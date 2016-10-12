Ersun Yanal'a ziyaret

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette, başkan Taşkın ve beraberindeki üyeler, Trabzonpor'a ligde geride kalan maçları için başarı diledi.

Ersun Yanal da TSYD'nin yaptığı bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.