''Dönüm maçımız''
Teknik direktör Ersun Yanal, camianın güveni ve desteği için seri galibiyetler almak zorunda olduklarını futbolcularıyla paylaştı. Tecrübeli hoca, hem takım olma adına hem de zorlu süreci olumlu geçirme adına Akhisar galibiyetinin önemine vurgu yaptı
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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