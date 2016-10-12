Çok mahcubuz
Karadeniz ekibinin ilk 6 haftada attığı 3 golün 2'si Ogenyi Onazi'den gelmişti. Nijeryalı futbolcu, Akhisar'ı yenerek yeni bir başlangıç yapacaklarını belirterek, "Kendimizi mahcup hissediyoruz. Hiçbir sorunumuz yok ama kazanamıyoruz. Gidişat tersine dönecek. Bunun için tüm takım çok kararlıyız ve başarılı olacağız" diye konuştu.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
Çok mahcubuz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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