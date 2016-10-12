 Çok mahcubuz – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Çok mahcubuz

    Çok mahcubuz
    Karadeniz ekibinin ilk 6 haftada attığı 3 golün 2'si Ogenyi Onazi'den gelmişti. Nijeryalı futbolcu, Akhisar'ı yenerek yeni bir başlangıç yapacaklarını belirterek, "Kendimizi mahcup hissediyoruz. Hiçbir sorunumuz yok ama kazanamıyoruz. Gidişat tersine dönecek. Bunun için tüm takım çok kararlıyız ve başarılı olacağız" diye konuştu.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:05
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