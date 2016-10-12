Çok mahcubuz

Karadeniz ekibinin ilk 6 haftada attığı 3 golün 2'si Ogenyi Onazi'den gelmişti. Nijeryalı futbolcu, Akhisar'ı yenerek yeni bir başlangıç yapacaklarını belirterek, "Kendimizi mahcup hissediyoruz. Hiçbir sorunumuz yok ama kazanamıyoruz. Gidişat tersine dönecek. Bunun için tüm takım çok kararlıyız ve başarılı olacağız" diye konuştu.